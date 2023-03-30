Будет притягивать взгляды мужчин: секреты шикарной внешности после 45 лет — стилист дала советы

У многих женщин после 45 лет начинается новая жизнь: дети подросли, им не требуется так много внимания, как раньше, за плечами бесценный опыт и четкое представление о жизни. Однако некоторые представительницы прекрасного пола боятся выглядеть роскошно, думают, что их молодость и красота давно прошли. Но это не так. Стилист Любовь Верясова дала женщинам несколько полезных советов по внешнему виду.

Во-первых, не стоит отказываться от украшений, которые станут настоящей изюминкой. Эксперт советует не бояться ярких акцентов, крупной бижутерии, как делают итальянки.

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