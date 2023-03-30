Есть усредненная норма: сколько нужно засыпать порошка в стиральную машинку — многие не знают

Довольно часто хозяйки насыпают стиральный порошок в машинку буквально наугад. Бывает, что получается слишком большой расход средства, а иногда количество порошка настолько маленькое, что вещи простирываются не до конца.

На это эксперты говорят, что существует усредненная норма. Итак, на килограмм сухой грязной одежды нужно не больше столовой ложки средства — где-то 25 граммов, пишет портал rospro76.ru

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