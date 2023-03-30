Есть усредненная норма: сколько нужно засыпать порошка в стиральную машинку — многие не знают

Довольно часто хозяйки насыпают стиральный порошок в машинку буквально наугад. Бывает, что получается слишком большой расход средства, а иногда количество порошка настолько маленькое, что вещи простирываются не до конца.
На это эксперты говорят, что существует усредненная норма. Итак, на килограмм сухой грязной одежды нужно не больше столовой ложки средства — где-то 25 граммов, пишет портал rospro76.ru
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Но даже это количество допускается сократить при мягкой воде. Это можно определить, если на стекле люка при холостой стирке без моющего средства образуются пузырьки.
Кроме этого, если добавить в порошок две столовые ложки соды, то она смягчит воду. Но сода противопоказана при чистке шелковых и шерстяных тканей. Чистота вещей определяется концентрацией моющего препарата. Но большое количество добавленного порошка не всегда положительно влияет на процесс стирки, подытожили эксперты.