Россию ждут перемены: астролог Дараган сделал шокирующий прогноз

На этот раз Константин Дараган удивил своих поклонников. Он опубликовал новый прогноз. Известный астролог, который в свое время предсказал пандемию, уверен, что Россию ждут большие перемены. Он полагает, что в стране произойдут события, которые получат историческое значение.
По словам Константина, возможна смена власти. Он уверен, что скоро произойдет то, что коснется каждого человека.
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«Жду громкого политического заявления от первого лица, что прямо повлияет на общий курс страны, повлияет непосредственно на следующие президентские выборы, да и вообще имеет историческое значение. Наиболее вероятно — в конце весны или начале лета 2023-го (потом еще раз — в октябре)», — написал в своем прогнозе астролог.
Астролог считает, что политические действия, которые начались еще в 2000 году, продолжат свои влияния до 2028–2029 годов.