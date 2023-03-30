Россию ждут перемены: астролог Дараган сделал шокирующий прогноз

По словам Константина, возможна смена власти. Он уверен, что скоро произойдет то, что коснется каждого человека.

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«Жду громкого политического заявления от первого лица, что прямо повлияет на общий курс страны, повлияет непосредственно на следующие президентские выборы, да и вообще имеет историческое значение. Наиболее вероятно — в конце весны или начале лета 2023-го (потом еще раз — в октябре)», — написал в своем прогнозе астролог.

Астролог считает, что политические действия, которые начались еще в 2000 году, продолжат свои влияния до 2028–2029 годов.