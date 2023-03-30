Дождь, порывистый ветер: синоптики предупредили россиян о непогоде в ближайшие дни

Синоптики дали прогноз на первый день апреля. По словам специалистов, в ближайшие дни ожидается заметное ухудшение погоды. Наступает апрель, который принесет резкое похолодание.
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Днем в пятницу, 31 марта, ожидается дождь с порывистым ветром. По словам синоптиков, 1 числа дождей не обещают, но температура резко рухнет вниз до +1 градуса, передает tvsamara.ru.
На следующий день ситуация стабилизируется. Буквально 2 апреля столбики термометров поднимутся до +14 градусов.
Ранее Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды для жителей Москвы на четверг, 30 марта. По словам синоптиков, день будет пасмурным, дождливым и прохладным. Температура воздуха прогреется всего до +5... +7 градусов. Вечером будет еще более зябко — до +3.