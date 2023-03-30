Как приготовить вкуснейший сочный шашлык из курицы: секрет в специях

Приближается сезон шашлыков и барбекю — самое время для кулинарных экспериментов. Чтобы курочка таяла во рту, приготовьте маринад по новому рецепту.

Вам потребуется: 1 килограмм куриного филе, 2 ст.л. томатной пасты, 2 зубчика чеснока, 2 ст.л. соевого соуса, 1 ст.л. сахара, 1 ч.л. барбариса, 1 ч.л. сумаха, 1 ч.л. черного молотого перца, пол-литра воды и соль.

Помытое мясо промокните бумажными полотенцами, добавьте к нему томатную пасту, соевый соус, рубленый чеснок и специи — хорошенько перемешайте. Далее залейте все водой, еще раз перемешайте и уберите в холодильник на 7-8 часов.