Решение о пенсиях уехавших за границу пожилых росссиян уже принято

В последнее время россияне стали чаще уезжать за границу после выхода на пенсию. Они продолжают получать выплаты, так как отчисления шли в пенсионный фонд с зарплаты. Однако в последнее время стали ходить разговоры о том, что, возможно, уехавших пенсионеров лишат выплат.
Правительство установило порядок получения пенсий для тех россиян, которые решили жить за границей.
Отмечается, что россияне смогут получать пенсии дистанционно. Деньги будут приходить на счет в банке. Пожилым россиянам не станут ограничивать выбор, поэтому они могут получить выплату и на российский счет, и на счет в иностранном банке, который они могли открыть после отъезда в другую страну, об этом пишет РИА Новости.
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«Установить, что пенсии, выплата которых невозможна в условиях введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, проживающими за границей РФ, будут выплачиваться в российских рублях путем зачисления на банковские счета, открытые гражданами в кредитных организациях, расположенных в России, либо путем зачисления на банковские счета в валюте РФ, открытые гражданами в кредитных организациях за пределами», — говорится в сообщении.
Следует знать, что для получения пенсии на счет в банке, необходимо написать заявление и предоставить реквизиты счета.