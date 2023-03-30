Решение о пенсиях уехавших за границу пожилых росссиян уже принято

Отмечается, что россияне смогут получать пенсии дистанционно. Деньги будут приходить на счет в банке. Пожилым россиянам не станут ограничивать выбор, поэтому они могут получить выплату и на российский счет, и на счет в иностранном банке, который они могли открыть после отъезда в другую страну, об этом пишет РИА Новости.

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«Установить, что пенсии, выплата которых невозможна в условиях введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, проживающими за границей РФ, будут выплачиваться в российских рублях путем зачисления на банковские счета, открытые гражданами в кредитных организациях, расположенных в России, либо путем зачисления на банковские счета в валюте РФ, открытые гражданами в кредитных организациях за пределами», — говорится в сообщении.

Следует знать, что для получения пенсии на счет в банке, необходимо написать заявление и предоставить реквизиты счета.