Уберет налет и ржавчину: как отмыть унитаз копеечным средством

Опытные хозяйки научились пользоваться народными средствами и дорогую бытовую химию в магазинах не покупают. Для чистки унитаза используют уксусную кислоту, которая справится с задачей лучше, чем дорогущие «Утята».

Для этого небольшое количество уксуса наливают в емкость и разогревают до 45 градусов. Далее добавляют несколько капель йода. Полученную смесь заливают в сухой унитаз, а через 5-6 часов смывают грязь ершиком.

Унитаз поразит вас своей белизной.

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