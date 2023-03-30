Объявлен курс доллара на начало апреля: аналитики сделали заявление

В прошлом году март стал волнительным для валютного рынка. Доллар взлетел до 120 рублей, люди бросились в банки, чтобы снять свои честно заработанные деньги.

Однако весной 2023-го аналитики подобных сценариев не видят, несмотря на сложную мировую ситуацию. Рубль, по мнению экспертов, просядет, но не настолько.

«Рубль в апреле может перейти к умеренному укреплению. Ожидаем роста доллара до уровня 78,30 рубля с последующим ускорением в начале апреле до 80», - заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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