Самый быстрый и эффективный способ убрать нагар со сковороды или кастрюли: уксус плюс сода

Существует множество способов очищения нагара со сковородок и кастрюль. И народных, и при помощи новомодных средств.

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Однако этот обычно признают самым эффективным, причем сам по себе он довольно простой и дешевый. Метод очищения подходит для всех видов сковородок и кастрюль.

Необходимо взять 1 стакан воды, 1 стакан уксуса 9%, 2 столовые ложки пищевой соды.

Налить в загрязненную посуду воду и уксус. Поставить на огонь и довести до кипения. Часть нагара отстанет уже на этом этапе.

Далее сковороду или кастрюлю нужно убрать с огня и высыпать в нее соду. Смесь должна зашипеть. Вылить все содержимое из посуды и промыть ее.

Источник: atvmedia.ru