Долг просто спишут: Госдума готовит народный проект, который поможет людям с ипотекой

Отмечается, что законопроект предусматривает списывание долга с ипотечного заемщика при продаже квартиры банком за неуплату по кредиту.

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На данный момент в случае продажи такой квартиры она выставляется на торги по минимальной цене. И часто суммы, полученные от продажи жилья, не покрывают долг заемщика. Это учел глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.