Долг просто спишут: Госдума готовит народный проект, который поможет людям с ипотекой

В России многие семьи вынуждены брать ипотеку, чтобы купить себе жилье. Однако порой бывают ситуации, что приходится продавать квартиру, за которую долг еще не выплачен. В Госдуме хотят облегчить жизнь россиянам с ипотекой. Обязанность по погашению долгов предложено переложить на банки.
Отмечается, что законопроект предусматривает списывание долга с ипотечного заемщика при продаже квартиры банком за неуплату по кредиту.
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На данный момент в случае продажи такой квартиры она выставляется на торги по минимальной цене. И часто суммы, полученные от продажи жилья, не покрывают долг заемщика. Это учел глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Зачастую это жилье оказывается продано достаточно дешево. Эту разницу, которая долгом формируется, предлагается переложить на плечи банков. Они сами должны решать эту проблему, а с человека долг списывается. Жилье изъяли, продали, продали дешевле, чем выданный кредит, — это проблема уже банка», — цитирует эксперта ТАСС.