Простой способ заточить нож без точилки: кладем в соленую воду

Конечно, каждая хозяйка старается, чтобы на ее кухне ножи были идеально наточенными. Это экономит время и нервы. Ведь, согласитесь, подолгу «мучить» мясо и овощи не нравится никому.

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Однако далеко не всегда под рукой есть современная точилка, ведь иногда приходится работать не дома с той утварью, что имеется.

И вот тут придет на помощь очень эффективный лайфхак с водой. Положите в кружку с водой чайную ложку соли. Окуните в раствор нож лезвием вниз, подержите в нем 30 минут. После этого переверните кружку (обязательно фарфоровую) кверху дном и наточите об него тупой нож.

Вы поразитесь, каким острым он станет всего через пару минут!

Источник: Telegram-канал «Дамские секреты»