Как увеличить срок годности яиц до 1 года: удивительно, как раньше не догадывались!

Куриные яйца обычно рекомендуется хранить в холодильнике не больше трех недель. Однако если вы решили сделать запас данного продукта на будущее, без нашего лайфхака не обойтись.

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Чтобы яйца не портились в холодильнике целый год, их нужно разбить, взбить желток с белком и вылить состав в контейнер. Разместить его под закрытой крышкой в морозильнике. Не забудьте на коробочке написать дату, чтобы не забыть, как долго хранится состав.

Размораживать яйца рекомендуется в холодильнике на обычной полке. Потом из размороженных яиц можно готовить что угодно: от яичницы и скрэмбла до выпечки и яичного супа.

Источник: rsute.ru.