Как избавиться от старого налета на стаканах и другом стекле: секрет хозяек СССР

В одно мгновение вы можете вернуть былой блеск своей стеклянной, а также пластмассовой посуде при помощи зубной пасты.

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Этот метод особенно эффективен для стаканов, банок, детских бутылочек, кружек‑непроливаек и термосов, на которых со временем образуется мутная пленка.

Нанесите небольшое количество любой зубной пасты на щетку или губку и хорошенько потрите поверхность, которую нужно освежить. В конце промойте водой. Посуда будет просто сиять!

Источник: lifehacker.ru