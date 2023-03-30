Снова снежный апокалипсис и дождь! Чего ждать от погоды в Москве в начале апреля

Погода в начале апреля будет весьма спорной. В Московском регионе она преимущественно пасмурная. Правда, найдется место для ясных дней — но уже во второй половине месяца: 12–13, 22, 24–25 и 27 апреля. Метеорологи считают, что на протяжении двух недель Москву «подтопят» осадки в виде мокрого снега и дождей. Такая погода сохранится до 16 апреля. Самым дождливым днем, по прогнозу синоптиков, станет 14 апреля.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Погода в начале месяца обещает быть прохладной. 16 апреля столбики термометров в Москве и Подмосковье могут опуститься до -4 °С.

Ожидается, что ночи на 29 и 30 апреля станут самыми теплыми: температура может подняться до + 9 °С. А в дневные часы теплее всего будет 28 апреля — до +17 °С.

По материалам riamo