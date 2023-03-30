Многодетные отцы смогут выйти на пенсию на 3 года раньше

Депутат Александр Спиридонов внес с Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы имеют право на досрочный выход на пенсию. Раньше других на заслуженный отдых смогут уходить мужчины, воспитывающие троих и более детей.

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«Цель инициативы заключается в симметричном смягчении возраста выхода на пенсию для многодетных мужчин. Признание значимости роли отца и ответственного отцовства поможет улучшить социально-демографическую ситуацию», — цитирует Спиридонова телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Депутат добавил, что в случае принятия закона он будет распространяться также на отцов усыновленных детей.