Как при помощи горчицы и соды смыть любые наслоения на кухне и в ванной: мощнее не бывает

Очень сильное средство для удаления пятен и наслоений различного характера на кухне и в ванной можно приготовить из горчичного порошка и соды.

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Горчица отлично справляется с жиром, если приготовить из нее кашицу с водой. Этим составом можно отмыть все помещения и поверхности.

А вот где имеется серьезный налет вроде известкового, который удалить очень тяжело, придет на помощь сода.

Смешайте в равных пропорциях горчичный порошок и соду. Добавьте немного воды и размешайте. Получившуюся кашицу нанесите на наслоения и оставьте минут на 30. Потом промойте это место водой и наслаждайтесь блеском.

Источник: techinsider.ru