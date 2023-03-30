Женщины с этими именами чаще других получают комплименты: они светятся счастьем и доброй энергией

Эзотерики назвали женские имена, обладательницы которых имеют редкую харизму. Они светятся счастьем, а их аура излучает энергию добра и света.

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Благодаря этим качествам, к ним неизменно приковано внимание не только мужчин, но и других женщин тоже. Ведь все мы инстинктивно хотим находиться рядом только с позитивными людьми, в обществе с ними у нас появляется желание жить, творить и созидать.

К таким именам относятся: Анна, Александра, Вера, Маргарита и Виктория. Им чаще других окружающие дарят комплименты.

Источник: vm.ru