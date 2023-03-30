Зачем добавлять соль в отсек с порошком при каждой стирке: не зря советские хозяйки делали

Советские хозяйки владели навыками, которые сейчас уже давно позабыты. Например, в стиральный порошок всегда добавляли при машинной стирке ложку соли.

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Этот простой способ усиливает качества моющего средства в несколько раз, позволяет сократить его расход, помогает удалить пятна. При этом белье сохраняет свой цвет, а если оно белое, то становится свежее.

Также соль позволяет обходиться без кондиционера, выводя запахи и делая белье более мягким.

Источник: sovkusom.ru