Новый курс доллара разволновал валютчиков: худшие прогнозы аналитиков сбываются

Эксперты рейтингового агентства АКРА составили прогноз среднегодового курса доллара относительно отечественной валюты.

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Они полагают, что при пессимистичном сценарии макроэкономического прогноза средний годовой курс американца способен дойти до цифр в 76–84 рубля за доллар. Как видим, примерно эти цифры сейчас реализуются на текущих валютных торгах.

Данные цифры вполне вероятны, если негативные процессы, которые мы сейчас наблюдаем в мировых экономиках перейдут в реальный кризис.

Также этот сценарий очень вероятен при сокращении глобального спроса и цен на традиционные товары российского экспорта.

Отметим, что 30 марта курс доллара вырос с утра на 9 копеек, дойдя до цифры в 77, 24 рубля.

Источник: 1prime.ru.