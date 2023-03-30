Какую подкормку больше всего любит лук: урожай будет отличным — жаль раньше не знали!

Какую подкормку больше всего любит лук: урожай будет отличным – жаль раньше не знали!

Лук репка. Фото: Global Look Press

Этот настой сделает растения крепкими, а их плоды мощными и сочными.

Репчатый лук очень любит подкормку в виде дрожжевого настоя. Она увеличивает привычный урожай в несколько раз. Овощ будет сочным весь год, отлично сохранится в погребе.

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Возьмите 100 граммов дрожжей и разведите их в ведре воды. Оставьте настаиваться один час. 

Вначале полейте лук простой водой. Спустя пару часов подкормите дрожжевым раствором. Через сутки еще раз полейте грядку простой водой.

И не забудьте после уборки репчатого лука сначала просушить его на солнышке, а потом уже убирайте овощи на хранение.

Источник: sadovodka.ru

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