Шоколадное лакомство из микроволновки: готовится за 3 минуты

Простейший рецепт шоколадного кекса порадует сладкоежек. Готовка не займет много времени: потребуется всего несколько минут.

Ингредиенты: 70 г муки, 1 ст. л. какао, 30 г подсолнечного масла, 50-60 г сахара, одно небольшое яйцо, щепотка разрыхлителя, соль по вкусу.

Нужно соединить муку с разрыхлителем, добавить к ним остальные ингредиенты и как следует все перемешать. Получившееся тесто разлейте в две кружки: они должны быть наполнены до середины, и поставьте в микроволновку на 2-3 минуты.

Время приготовления зависит от мощности вашей печи. Готовый десерт можно полить любимым сиропом или медом.

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Источник: povarenok.ru