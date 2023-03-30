Почему бархатцы обязательны в огороде: уничтожают тлю, муравьев, проволочника, колорадского жука

Бархатцы не только могут украсить сад, одарив его сочными желтыми красками, но и спасти посадки от многих вредителей.

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Обычно бархатцами обрамляют ряды капусты, потому что эти цветы отпугивают бабочку-белянку. Однако растение полезно не только для этой культуры.

Солнечные цветы спасают также от луковой мухи, муравьев, земляничного долгоносика, проволочника, медведки.

Обязательно посадите бархатцы между рядов картошки, поскольку их не выносит колорадский жук.

Также бархатцы эффективны против вредителей бахчевых культур (арбузы, дыня). Эти пахнущие цветочки не выносят такие насекомые, как бахчевая тля и клоп.

Источник: ogorodum.ru