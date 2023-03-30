В это трудно поверить: доллар сокрушительно прыгнул вверх – люди в ступоре

Американский доллар утром 30 марта опять повысил свой курс на торгах Мосбиржи. Валюта США прибавила 9 копеек, дойдя до цифры в 77,24 рубля.
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Евро тоже не стоит на месте, прирастив 3 копейки, теперь его курс – 83,83 рубля. А вот юань показал стабильность, оставшись на уровне прошлого закрытия в 11,20 рубля.
Напомним, что эксперты предсказывают и дальнейший рост доллара в апреле. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что американская валюта способна с легкостью преодолеть рубеж в 80 рублей во втором месяце весны.
Источник: rsute.ru.