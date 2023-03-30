Всегда рассаживайте эту зелень по огороду: спасает от болезнетворных бактерий и грибов

Зелень на огороде – это не только вкусная приправа и источник витаминов для человека, но и защита от вредителей для других культур.
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Многие травы содержат вещества, которые сильно не любят биологические враги овощей фруктов.
Например, укроп, кориандр, анис, мелисса, иссоп, майоран, тимьян, эстрагон выделяют в атмосферу эфирные масла, которые уничтожают многие почвенные болезнетворные бактерии и грибы.
Также очень полезен для посадок базилик, который повышает урожайность овощей за счет того, что его не любят многие насекомые. Растение помогает бороться с томатным бражником, спаржевой пищалкой, белокрылками.
Источник: ogorodum.ru