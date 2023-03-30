Василиса Володина предупредила о рисках 30 марта: «Тем, кто склонен злоупотреблять»

Астролог Василиса Володина срочно предупредила людей 30 марта о том, что из-за взаимодействия Венеры и Урана многие рискуют лишиться денег.

«Тем, кто склонен злоупотреблять кредиткой, стоит оставить карту дома. Воздержитесь от покупок, которые вам не по карману», - обратилась астролог.

Но предпоследний мартовский день несет как траты, так и доходы. 30 числа можно попробовать зарабатывать по-новому – успех гарантирован.

«Шьете или вяжете? Разместите продукт вашего творчества на торговых площадках или в соцсетях. Возможно, монетизировать любимое не так уж сложно», - обратила внимание подписчиков знаменитость.

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