«Дружить с тем, кто Родину предал?»: Худяков ужаснулся словам Харламова о Слепакове

Гарик Харламов не стал отрекаться от Семена Слепакова после его выходки в Израиле. Напомним, музыкальный комик уехал жить в Израиль, откуда сорвался резкой критикой в адрес своей страны и соотечественников.

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Экс-муж Кристины Асмус при этом решил открыто заявить, что Семен Слепаков остается его другом несмотря ни на что. Политика Романа Худякова это сильно возмутило.

«Как вообще можно дальше дружить и общаться с тем, кто так откровенно Родину предал и предает прямо сейчас?! Юморист Гарик Харламов назвал Семена Слепакова большим другом. Знает ли Гарик, чем занят его друг на концертах, что Слепаков откровенно кроет последними словами Россию?» - поразился Худяков.