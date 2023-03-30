Василиса Володина рассказала людям, как можно повысить свой доход: четыре простых шага

Телеведущая Василиса Володина регулярно рассказывает людям о событиях в мире и стране с точки зрения астрологии. На этот раз она дала рекомендации о том, как повысить свой персональный доход. Двигаться нужно по четырем пунктам.

«Первое – поставить перед собой цель. Второе – нужно внимательно изучить собственные возможности и понимать, на что ты можешь опереться в желании зарабатывать. Если такая цель улучить благосостояние перед вами стоит, сядьте и проанализируйте, а что вы можете предложить миру – не основные ваши профессиональные знания, а дополнительные: умение общаться с людьми, предприимчивость, связи и контакты, а еще умение вязать или любовь к рыбной ловле», - перечисляет Володина.