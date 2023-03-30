Курс доллара критически приблизился к потолку: эксперты так и предсказывали – точно по сценарию

Курс доллара критически приблизился к потолку: эксперты так и предсказывали – точно по сценарию

Доллары. Фото: Global Look Press

Увы, но «американец» продолжает расти относительно рубля.

Последние торги на Мосбирже закончились очередным повышением курса доллара до 77,16 рубля. «Американец подпрыгнул» на 26 копеек.

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Эта цифра уже сильно приблизилась к самым пессимистическим прогнозам по валюте, которые давали эксперты, и в которые вначале не очень-то верили.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, считает, что уже апреле «американец» может с легкостью преодолеть рубеж в 80 рублей, евро же станет дороже 85 рублей.

При этом рейтинговое агентство АКРА заявило, что курс доллара в среднегодовом значении составит 76–84 рубля.

Источник: 1prime.ru

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