«Пирамиду некуда громоздить, она падает»: астролог Дараган - о происходящем с долларом

В марте произошло крушение Silicon Valley Bank – главного банка техно-стартаперов Кремниевой долины США. Это банкротство стало вторым по масштабу в истории коммерческих организаций страны. Многие россияне усмотрели в этом начало конца – по мнению пользователей в Сети, вслед за этим скоро рухнет и сама американская валюта.

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Астролог Константин Дараган, предсказывавший в своих прогнозах крах доллара, прокомментировал произошедшее в свете судьбы денежной единицы США. Он дал разъяснение в своем Telegram-канале.