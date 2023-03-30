«Пирамиду некуда громоздить, она падает»: астролог Дараган - о происходящем с долларом

В марте произошло крушение Silicon Valley Bank – главного банка техно-стартаперов Кремниевой долины США. Это банкротство стало вторым по масштабу в истории коммерческих организаций страны. Многие россияне усмотрели в этом начало конца – по мнению пользователей в Сети, вслед за этим скоро рухнет и сама американская валюта.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Астролог Константин Дараган, предсказывавший в своих прогнозах крах доллара, прокомментировал произошедшее в свете судьбы денежной единицы США. Он дал разъяснение в своем Telegram-канале.
«Это не начало, а продолжение того финансового шторма, который я предсказывал столько лет на эти годы, а в 22-м даже отдельную публикацию об этом делал. Доллар уже полстолетия ничем толком не обеспечен кроме веры и страха. И да, пирамиду уже некуда громоздить, она падает», - написал астролог.