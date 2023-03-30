Убираем разводы соли с обуви: в два счета с кожаной и даже замшевой!

Весной приходит время менять гардероб, отправляются на антресоли теплые вещи и шубы, вслед за ними – и коробки с обувью. Но перед тем как законсервировать сапоги и ботинки, проследите, чтобы они были чистыми и без следов реагентов – так они прослужат гораздо дольше.

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Обуви зимой достается по полной – реагенты и соль, которыми обильно посыпают дороги коммунальные службы, очень быстро разрушают кожу и замшу. Чтобы очистить сапоги от них и убрать белые разводы, возьмите свежий картофель, разрежьте напополам, сырой стороной натрите места с разводами. В порядок придут как кожаные, так и замшевые пары.

По материалам сайта Pensnews