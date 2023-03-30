«Захочется поменять партнера»: астролог раскрыла, какие знаки зодиака проверят отношения на прочность в апреле

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«У Весов в апреле будут мысли смены окружения , а так же о расставании с нынешнем партнером. Однако, не стоит рубить сплеча, смотрите шире. Чтобы выйти из возможной ссоры, в середине месяца рекомендую терапию подарками.

У Скорпионов в апреле, планеты выстроятся так, что захочется поменять партнёра, т.к будет открытое недовольство всем, что он делает. И ещё это усугубится тем, что некая скупость партнёра будет расценила, что прошла любовь. А скорпионом хочется эмоций и подарков. Если ваш партнёр скорпион, в апреле окажите знаки внимания и не забудьте про комплименты. А то эти комплименты они найдут на стороне.

У Стрельцов в апреле будет приподнятое настроение и посещение праздничных мероприятий , а это будет способствовать зарождению нового романа. Так что если у вас вторая половинка стрелец, то советую оживить ваши отношения. Не вы это сделаете, так за вас», – поделилась эксперт.