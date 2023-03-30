Что произойдет с ценами на квартиры уже в мае: лучше приготовиться

С мая Центробанк РФ вводит ужесточения на выдачу ипотечных кредитов от застройщиков. Для многих специалистов строительной отрасли это явный сигнал к тому, что такую «программу» вскоре отменят совсем.

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Ипотека от застройщика подразумевает низкую ставку по ипотеке — 0,01-3%. На эти цифры покупатели клюют очень легко, иной раз не подозревая, как сильно девелоперы взвинчивают продажную стоимость квартир — доходит иной раз до 20-50%, хотя и кажется, что переплата процентов ничтожна.

Уже в мае, после введения ограничений для застройщиков, эксперты прогнозируют обвал цен на рынке недвижимости. Поэтому если вы планировали покупать квартиру в этом году, самое время приготовиться.