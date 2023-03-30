Что произойдет с ценами на квартиры уже в мае: лучше приготовиться

С мая Центробанк РФ вводит ужесточения на выдачу ипотечных кредитов от застройщиков. Для многих специалистов строительной отрасли это явный сигнал к тому, что такую «программу» вскоре отменят совсем.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Ипотека от застройщика подразумевает низкую ставку по ипотеке — 0,01-3%. На эти цифры покупатели клюют очень легко, иной раз не подозревая, как сильно девелоперы взвинчивают продажную стоимость квартир — доходит иной раз до 20-50%, хотя и кажется, что переплата процентов ничтожна.
Уже в мае, после введения ограничений для застройщиков, эксперты прогнозируют обвал цен на рынке недвижимости. Поэтому если вы планировали покупать квартиру в этом году, самое время приготовиться.
«Мы всегда говорили, что доступная ипотека отнюдь не делает жилье доступным. Когда эту лавочку прикроют, у застройщиков просто не останется другого пути, кроме как начать опускать цены. Тогда и спрос нормализуется», — объясняет сайту mk.ru руководитель аналитического центра «Индикаторы Рынка Недвижимости» Олег Репченко. — «Напомню, что именно супердешевая ипотека вновь «разогнала» в 2022 году стоимость новостроек и продолжает их «держать».