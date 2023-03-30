Получится вкусным и ароматным: как приготовить идеальный кулич на Пасху — лучше покупного

Самые ответственные хозяйки уже начинают думать о том, как приготовить идеальный и нежный кулич для своих домашних на Пасху. Чуть больше двух недель осталось до светлого праздника. И главными украшениями стола являются яйца и кулич. Важно приготовить его правильно, даже если вы будете делать его первый раз.
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Вам понадобятся:
молоко — 200 мл;
сахар — 145 г;
ванильный сахар — 20 г;
дрожжи — 30-35 г;
сырой желток — 5 шт.;
соль — 1 г;
мука -— 450-500 г;
сливочное масло — 100 г;
изюм, цукаты;
красное сладкое вино — 150-200 мл.
Для начала нужно замочить изюм в красном вине. Смешайте предварительно согретое молоко и десять граммов сахара с дрожжами. Позже добавьте 60-70 граммов муки, перемешайте. Уберите опару в теплое место на 20 минут.
В это время смешайте желтки со 135 граммами сахара и ванильным сахаром. Сразу добавьте соль, потом влейте получившуюся смесь в опару. Перемешайте, добавьте муку. Тесто нужно выместить до однородного состояния. После этого оставьте его на полчаса в теплом месте, пишут «Белновости».
Потом добавьте растопленное масло, перемешайте, оставьте тесто на полтора часа. В конце добавьте в него изюм. Затем разложите тесто по формам и выпекайте около часа в разогретой до 180 градусов духовке. После этого кулич можно украсить кондитерской посыпкой или глазурью.