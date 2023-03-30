Получится вкусным и ароматным: как приготовить идеальный кулич на Пасху — лучше покупного

Самые ответственные хозяйки уже начинают думать о том, как приготовить идеальный и нежный кулич для своих домашних на Пасху. Чуть больше двух недель осталось до светлого праздника. И главными украшениями стола являются яйца и кулич. Важно приготовить его правильно, даже если вы будете делать его первый раз.

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Вам понадобятся:

молоко — 200 мл;

сахар — 145 г;

ванильный сахар — 20 г;

дрожжи — 30-35 г;

сырой желток — 5 шт.;

соль — 1 г;

мука -— 450-500 г;

сливочное масло — 100 г;

изюм, цукаты;

красное сладкое вино — 150-200 мл.

Для начала нужно замочить изюм в красном вине. Смешайте предварительно согретое молоко и десять граммов сахара с дрожжами. Позже добавьте 60-70 граммов муки, перемешайте. Уберите опару в теплое место на 20 минут.