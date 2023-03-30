Важно знать эти хитрости: как приготовить пельмени, чтобы они не слипались — хозяйке пригодится

Одно из самых простых в приготовлении блюд — пельмени. Они сытные, быстро варятся, их любят практически все. Однако при варке этого продукта можно допустить несколько ошибок, и пельмени превратятся в неприятную слипшуюся массу.
Самая частая причина — недостаточное и нерегулярное помешивание. Опытные кулинары поделились лайфхаком, который поможет сварить пельмени как надо.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Эксперты советуют при варке продукта использовать больше воды. Идеальной пропорцией будет использование полутора литров воды на каждые 500 граммов полуфабриката. Важно при этом помешивать блюдо в процессе варки.
Также кулинары посоветовали добавлять во время приготовления подсолнечное масло (1-2 столовые ложки). Тогда пельмени не будут слипаться, пишет портал Tut News.
При этом блюдо не получится слишком жирным, ведь после слива воды почти все масло уйдет вместе с ней. Кроме этого, чтобы пельмешки получились ароматными, обязательно добавляйте в кипящую воду лавровый лист. Крупные пельмени можно варить 12 минут, а маленьким достаточно и 7, заключили кулинары.