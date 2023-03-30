Важно знать эти хитрости: как приготовить пельмени, чтобы они не слипались — хозяйке пригодится

Одно из самых простых в приготовлении блюд — пельмени. Они сытные, быстро варятся, их любят практически все. Однако при варке этого продукта можно допустить несколько ошибок, и пельмени превратятся в неприятную слипшуюся массу.

Самая частая причина — недостаточное и нерегулярное помешивание. Опытные кулинары поделились лайфхаком, который поможет сварить пельмени как надо.

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Эксперты советуют при варке продукта использовать больше воды. Идеальной пропорцией будет использование полутора литров воды на каждые 500 граммов полуфабриката. Важно при этом помешивать блюдо в процессе варки.

Также кулинары посоветовали добавлять во время приготовления подсолнечное масло (1-2 столовые ложки). Тогда пельмени не будут слипаться, пишет портал Tut News.