«Четверг дает шансы»: Глоба 30 марта обратился к людям

Богдан Глоба продолжил дело своих известных родителей Павла и Тамары Глобы и помогает людям ориентироваться во влиянии небесных тел и созвездий на жизнь. Он регулярно дает свои прогнозы, и 30 марта не стало исключением.

В предпоследний день марта Глоба-младший обратился к подписчикам и призвал их быть внимательнее на работе.

«Четверг дает шансы тем, кто умеет слушать и не вступает в пустые споры. Работа успешна в дружеском коллективе, но всегда стоит помнить, кто начальник. Воспользуйтесь помощью сильных женщин», - порекомендовал астролог.

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