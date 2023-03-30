Ягоды будут крупными и сладкими: главные правила ухода за жимолостью — скоро дачный сезон

Опытные дачники поделились советами по грамотному уходу за жимолостью. Эти действия нужно выполнить весной, чтобы позже кустарник начал плодоносить вкусными и крупными ягодками.

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В течение года жимолость не требует сложного ухода, но с приходом весны нужно начать о ней заботиться. Сначала следует заняться обрезкой, это нужно успеть сделать до того, как набухнут первые почки.