Ягоды будут крупными и сладкими: главные правила ухода за жимолостью — скоро дачный сезон

Цветущая ветка жимолости

Цветущая ветка жимолости. Фото: Global Look Press

В течение года этот кустарник не требует сложного ухода, но с приходом весны за ним нужно поухаживать.

Опытные дачники поделились советами по грамотному уходу за жимолостью. Эти действия нужно выполнить весной, чтобы позже кустарник начал плодоносить вкусными и крупными ягодками.

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В течение года жимолость не требует сложного ухода, но с приходом весны нужно начать о ней заботиться. Сначала следует заняться обрезкой, это нужно успеть сделать до того, как набухнут первые почки.

В случае более теплой и сухой погоды жимолость можно начать поливать. Ей понадобится подкормка. Здесь дачники советуют использовать аммиачную селитру, навоз и перегной. Можно добавить золу во время цветения кустарника.

Жимолость также нужно опрыскивать сладкой водой. Это привлечет опылителей. Очень важно высаживать разные сорта жимолости друг с другом. Тогда опыление будет еще более эффективным, сообщает сайт «БелНовости». В идеале высаживать вместе до трех разных кустов, рассказали эксперты.

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