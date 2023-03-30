Избавитесь от двух проблем: воткните гвоздику в апельсины — эффективное средство

Убрать неприятные запахи в квартире бывает не так просто. Но эксперты подсказали экономичное и эффективное средство. И речь идет не о магазинных освежителях.
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Избавиться от амбре можно с помощью такой специи, как гвоздика, а также апельсина. Воткните около 20 гвоздик в кожуру апельсина по всей его поверхности и положите фрукт в комнате. Спустя некоторое время вы почувствуете приятный пряный запах гвоздики, смешанный с терпким запахом апельсина.
Запах гвоздики также неприятен для некоторых насекомых. Если положить апельсин с воткнутыми гвоздиками на тумбочке, то можно избавиться от назойливых мух и комаров. Апельсин можно заменить другими цитрусовыми, лимоном или грейпфрутом, пишет Santeplus.