Избавитесь от двух проблем: воткните гвоздику в апельсины — эффективное средство

Убрать неприятные запахи в квартире бывает не так просто. Но эксперты подсказали экономичное и эффективное средство. И речь идет не о магазинных освежителях.

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Избавиться от амбре можно с помощью такой специи, как гвоздика, а также апельсина. Воткните около 20 гвоздик в кожуру апельсина по всей его поверхности и положите фрукт в комнате. Спустя некоторое время вы почувствуете приятный пряный запах гвоздики, смешанный с терпким запахом апельсина.