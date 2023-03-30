Копеечное средство: уникальное средство для борьбы с запахом и грязью в холодильнике — всего одна ложка

Кухня

Кухня. Фото: Global Look Press

Необязательно покупать дорогие средства, чтобы избавиться от неприятного запаха в холодильнике.

Холодильник является наиболее грязной бытовой техникой в доме. Чаще всего даже опытные хозяйки забывают регулярно мыть полки рефрижератора и выкидывать испортившиеся продукты. Внутри после этого образовывается неприятный запах.

Как отмечают эксперты, необязательно покупать дорогую химию, чтобы справиться с неприятным запахом. Вполне подойдет для этого дела обычная сода.

Это средство уже давно себя зарекомендовало в быту в качестве универсального чистящего средства. Им можно мыть и внутри холодильника, эффект вас точно удивит пишет портал Tut News.

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Как отметили эксперты, обычно достаточно обработать полки холодильника содой и оставить на пять-десять минут. Далее остается только протереть чистящее средство влажной тряпкой.

Чтобы внутри рефрижератора не появлялся неприятный запах, на одной из полок можно оставить небольшой мешочек с содой. Он отлично будет впитывать запахи. Но перед этим все равно стоит избавиться от старых продуктов.

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