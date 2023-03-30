Копеечное средство: уникальное средство для борьбы с запахом и грязью в холодильнике — всего одна ложка

Холодильник является наиболее грязной бытовой техникой в доме. Чаще всего даже опытные хозяйки забывают регулярно мыть полки рефрижератора и выкидывать испортившиеся продукты. Внутри после этого образовывается неприятный запах.
Как отмечают эксперты, необязательно покупать дорогую химию, чтобы справиться с неприятным запахом. Вполне подойдет для этого дела обычная сода.
Это средство уже давно себя зарекомендовало в быту в качестве универсального чистящего средства. Им можно мыть и внутри холодильника, эффект вас точно удивит пишет портал Tut News.
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Как отметили эксперты, обычно достаточно обработать полки холодильника содой и оставить на пять-десять минут. Далее остается только протереть чистящее средство влажной тряпкой.
Чтобы внутри рефрижератора не появлялся неприятный запах, на одной из полок можно оставить небольшой мешочек с содой. Он отлично будет впитывать запахи. Но перед этим все равно стоит избавиться от старых продуктов.