Копеечное средство: уникальное средство для борьбы с запахом и грязью в холодильнике — всего одна ложка

Холодильник является наиболее грязной бытовой техникой в доме. Чаще всего даже опытные хозяйки забывают регулярно мыть полки рефрижератора и выкидывать испортившиеся продукты. Внутри после этого образовывается неприятный запах.

Как отмечают эксперты, необязательно покупать дорогую химию, чтобы справиться с неприятным запахом. Вполне подойдет для этого дела обычная сода.

Это средство уже давно себя зарекомендовало в быту в качестве универсального чистящего средства. Им можно мыть и внутри холодильника, эффект вас точно удивит пишет портал Tut News.

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