Все решает собеседование: эксперты раскрыла, почему людям отказывают в работе

В жизни практически каждого человека возникал такой момент, когда ему отказывали в работе после собеседование. Очень часто на это нет явных причин. И дело может обстоять гораздо сложнее. Карьерный эксперт Светлана Семеренко рассказала, почему люди проваливают собеседование.

По ее словам, чтобы не получить отказ в трудоустройстве, необходимо знать, какие ошибки не допускать во время встречи с потенциальным работодателем.

Рекрутеры каждый по-своему оценивают кандидатов. Однако есть некоторые ответы на вопросы, которые насторожат любого кадровика. Во время ответа на вопрос о причинах увольнения с предыдущего места не так важен сам ответ, подчеркнула Семеренко.

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Во-первых, они оценивают реакцию и стрессоустойчивость. Поэтому нужно заранее сформировать ответ и спокойно его выдать, не высказываясь негативно о прошлом работодателе. Фразу «хотел пожить для себя» тоже лучше забыть. Работодатель расценит ее как нежелание вкладываться в рабочий процесс, сообщает «Лента.ru».