Готовить всего пять минут: рецепт идеальных тостов с яйцом и сыром — хрустящие и сытные

Завтрак

Завтрак. Фото: Global Look Press

Порадуйте себя утром блюдом как из кафе.

Всего за пять минут утром перед работой можно сделать идеальный завтрак, который будет состоять из хрустящих тостов с яйцом и сыром. Рецепт предельно прост, а блюдо получится вкусным.

Вам понадобятся:

  • цельнозерновой хлеб,
  • 2 куриных яйца,
  • сыр (твердые сорта),
  • соль, перец,
  • растительное масло для жарки.

Из каждого ломтика хлеба нужно вырезать середину, оставляя с края по два сантиметра. Далее необходимо обжарить хлеб с обеих сторон на сковороде. После этого разбейте яйцо в середину каждого ломтика. Жарьте яйца около двух минут, до готовности, пишет Marie Claire.

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Добавьте на первый тост ломтик сыра и накройте вторым кусочком поджаренного хлеба. Можно украсить веточкой зелени. Подавайте к утреннему столу.

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