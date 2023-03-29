Готовить всего пять минут: рецепт идеальных тостов с яйцом и сыром — хрустящие и сытные

Всего за пять минут утром перед работой можно сделать идеальный завтрак, который будет состоять из хрустящих тостов с яйцом и сыром. Рецепт предельно прост, а блюдо получится вкусным.

Вам понадобятся:

цельнозерновой хлеб,

2 куриных яйца,

сыр (твердые сорта),

соль, перец,

растительное масло для жарки.

Из каждого ломтика хлеба нужно вырезать середину, оставляя с края по два сантиметра. Далее необходимо обжарить хлеб с обеих сторон на сковороде. После этого разбейте яйцо в середину каждого ломтика. Жарьте яйца около двух минут, до готовности, пишет Marie Claire.