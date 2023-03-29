Росстат назвал профессии с самыми большими заработками в 2023 году: можно позавидовать

Деньги

Фото: Global Look Press

Обнародованы новые данные об уровне средних зарплат россиян.

С каждым годом увеличивается количество профессии. Однако есть рабочие места, которые просто не могут пустовать, такие занимают, к примеру, учителя, шахтеры, электрики. В последнее время востребованы стали программисты и работники IT-компаний.

Росстат представил новые данные об уровне средних зарплат россиян. Также названы самые высокие доходы специалистов отдельных отраслей.

По данным ведомства, в нашей стране некоторые граждане получают более 161 тысячи рублей в месяц. Такие доходы были зафиксированы в сфере воздушного и космического сектора.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».о транспорта. Отмечается, что в большей степени подобные заработки имеют пилоты.

Вторую строчку в рейтинге по наибольшему среднему заработку заняли специалисты из сферы добычи нефти и газа. Представители из этой отрасли получают более 142 тысяч рублей ежемесячно, об этом пишет «Парламентская газета».

Также озвучен уровень средней заработной платы по стране —  62 260 рублей. А вот  размер средней пенсии в России равняется 19 322 рублям.

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