Росстат назвал профессии с самыми большими заработками в 2023 году: можно позавидовать

По данным ведомства, в нашей стране некоторые граждане получают более 161 тысячи рублей в месяц. Такие доходы были зафиксированы в сфере воздушного и космического сектора.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».о транспорта. Отмечается, что в большей степени подобные заработки имеют пилоты.

Вторую строчку в рейтинге по наибольшему среднему заработку заняли специалисты из сферы добычи нефти и газа. Представители из этой отрасли получают более 142 тысяч рублей ежемесячно, об этом пишет «Парламентская газета».

Также озвучен уровень средней заработной платы по стране — 62 260 рублей. А вот размер средней пенсии в России равняется 19 322 рублям.