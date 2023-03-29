Лучше покрасить до варки: раскрыт главный секрет яиц на Пасху — хозяйкам пригодится

В этом году светлый праздник весны — Пасха — пройдет 16 апреля. Яйца и куличи — это традиционные угощения к праздничному столу. Опытные хозяйки советуют красить яйца до варки, а не после, как многие привыкли.

Не нужно бояться того, что краска смоется после процессы варки. Современные красители устойчивы и останутся на яйцах даже после важной процедуры, пишет портал Wirecutter.

Этот способ действительно может быть полезен. Как замечали даже самые опытные хозяйки, после варки яйца могут покрываться трещинами, это усложняет их покраску. Продукт и вовсе может лопнуть, тогда его вид не спасет ни одна краска или наклейка. Поэтому предварительно нанесенный слой краски выступит в качестве защиты от воздействия кипятка.