Безнадежно устарел: стилист рассказала о вышедшем из моды тренде — возьмите на заметку

Стилист Яна Гракова рассказала о модном тренде, который вышел из моды, однако до сих пор пользующийся популярностью у некоторых девушек. По словам эксперта, уже совсем не модно сочетать вещи и цвета в вечернем образе.
Гракова подчеркнула, что многие представительницы прекрасного пола любят подбирать несколько элементов наряда строго одного цвета. К примеру, обувь под пиджак. Стилист подсказала, что так уже никто не делает, пишет «Федерал пресс».
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Она посоветовала выбирать одну цветовую гамму, но разные оттенки из нее при выборе вечернего наряда. Также важно понимать, какой дресс-код будет уместен на мероприятии, под который женщина подбирает образ.
«Важно правильно сочетать в образе фактуры, цвета и разный стиль. Соблюдать пропорции и правильно расставлять акценты», — отметила Гракова.
Кроме того, по словам стилиста, важно не переборщить с аксессуарами. К их выбору нужно подходить очень аккуратно. И если у девушки совершенно нет понимания, как это делать, то «лучше недоделать, чем переборщить», подытожила эксперт.