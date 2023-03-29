Безнадежно устарел: стилист рассказала о вышедшем из моды тренде — возьмите на заметку

Стилист Яна Гракова рассказала о модном тренде, который вышел из моды, однако до сих пор пользующийся популярностью у некоторых девушек. По словам эксперта, уже совсем не модно сочетать вещи и цвета в вечернем образе.

Гракова подчеркнула, что многие представительницы прекрасного пола любят подбирать несколько элементов наряда строго одного цвета. К примеру, обувь под пиджак. Стилист подсказала, что так уже никто не делает, пишет «Федерал пресс».

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