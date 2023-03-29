«Не нужно заморачиваться с сочетаниями»: назван модный тренд в одежде – недавно считалось скучным, сегодня самый шик

Известный журналист и блогер Надежда Стрелец в своем телеграм-канале в числе прочего дает советы по моде и стилю.
Надежда Стрелец следит за современными трендами и оперативно рассказывает о них своей аудитории. На этот раз она сообщила, что теперь в моде комплектность, то есть, сочетание в одном образе одежды одного и того же оттенка, а также - костюмы.
«Еще пару лет назад стилисты советовали не носить вещи комплектами. Например, свитер + юбка одного оттенка и из одного материала считалось скучным выбором. «Слишком осторожно», «визуально добавляет возраста» – говорили фешн-эксперты о комплектах и советовали носить вместе разве что верх и низ от брючного костюма. Сегодня все наоборот. Самый шик – покупать и носить вещи именно полным комплектом», - поделилась Надежда Стрелец.
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Скорее всего, этот тренд задержится надолго. Ведь приживается обычно то, что удобно, практично и не занимает много времени. А тренд на комплектность именно такой.
«Это может быть не только костюм-тройка, но трикотажный кардиган + юбка. Или жакет + шорты + рубашка. Это удобно – не нужно заморачиваться с сочетаниями. Верх и низ из одного материала — это готовый образ и для офиса, и на вечер», - добавила Надежда Стрелец.
По материалам телеграм-канала «Стрелец-Молодец».