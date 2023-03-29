«Не нужно заморачиваться с сочетаниями»: назван модный тренд в одежде – недавно считалось скучным, сегодня самый шик

Известный журналист и блогер Надежда Стрелец в своем телеграм-канале в числе прочего дает советы по моде и стилю.

Надежда Стрелец следит за современными трендами и оперативно рассказывает о них своей аудитории. На этот раз она сообщила, что теперь в моде комплектность, то есть, сочетание в одном образе одежды одного и того же оттенка, а также - костюмы.