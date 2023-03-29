Эти три знака китайского гороскопа – главные везунчики: добиваются всего, чего желают

Дракон

Астрологи выяснили, что этот знак самый успешный из всех 12-ти. Тех людей, которые рождены под покровительством Дракона, можно считать «выдающимися».

«Если нужны ум, трудолюбие и лидерство, родители могут мечтать, чтобы их дети родились в год, месяц или день Дракона», – поделился астролог Бурку Эрим Дюрал.

Именно из таких людей получаются лучшие руководители и политики. Они обладают харизматичность и способны извлекать пользу из окружающих их людей. Драконы отличаются тем, что готовы на все ради достижения вершины.

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Крыса

Многие знают, что люди, рожденные под знаком Крысы, чрезвычайно изворотливы. Это позволяет им найдут путь к своей цели в любой ситуации. Также они не обделены обаянием и часто используют это в своих интересах.

Астрологи подчеркнули, что Крысы – перфекционисты. Они все доводят до конца, что помогает им добиться успеха.

Бык

Это знак – настоящие трудоголики.От работы они не будут убегать, даже если она чрезвычайно сложна. Они обладают большим терпением и никогда не сдаются. Однако они не так часто берут власть в свои руки, как Драконы. Тем не менее, им легко заслужить доверие у окружающих, поэтому Быки имеют большой шанс стать прекрасным лидером, пишет Мarie Сlaire