Этот знак зодиака преследует удача: стало известно, кому в жизни везет больше остальных

По словам астрологов, той самой нескончаемой удачей звезды наградили Тельцов. У них отмечается невероятная работоспособность и упорство, а это помогает им достигать желаемых целей. А настойчивость и желание работать на износ приводит к невероятным успехам.

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Также эксперты уверены, что именно Тельцы одарены финансовой прозорливостью, а это помогает изрядно увеличить доход. Количество денег в кошельке им удается найти всегда, когда это необходимо.

Более того, этот знак зодиака природа наградила порядочностью и нравственностью, поэтому в их жизни все складывается лучшим образом. Оптимистичный настрой будет притягивать удачные события в их жизнь с завидной регулярностью, сообщают «Рамблер.Гороскопы».