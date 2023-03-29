А вы и не знали! Простейший способ вернуть первоначальный размер вещам, севшим после стирки — будут лучше новых

Вещь после стирки дала сильную усадку и теперь просто висит в шкафу? Или вы уже решили, кому, более миниатюрному, ее подарить? Не спешите!

Есть невероятно простой способ вернуть к жизни, то есть к привычному размеру севшую после стирки вещь. Вы удивитесь, насколько это легко и почему вы раньше так не додумались сделать.

Нужны детский шампунь, тазик, теплая вода и немного времени.

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