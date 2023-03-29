А вы и не знали! Простейший способ вернуть первоначальный размер вещам, севшим после стирки — будут лучше новых

Вещь после стирки дала сильную усадку и теперь просто висит в шкафу? Или вы уже решили, кому, более миниатюрному, ее подарить? Не спешите!
Есть невероятно простой способ вернуть к жизни, то есть к привычному размеру севшую после стирки вещь. Вы удивитесь, насколько это легко и почему вы раньше так не додумались сделать.
Нужны детский шампунь, тазик, теплая вода и немного времени.
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Растворите немного шампуня в тазике с теплой водой и положите в него севшую вещь. Оставьте ее на сорок минут, затем прополощите и отожмите. После того, как вещь подсохнет, ее нужно аккуратно растянуть.
Те, кто пробовал этот метод, уверяют, что вещь приобретает прежний размер, становится мягче, словно ее постирали с дорогим кондиционером.
По материалам belnovosti.by