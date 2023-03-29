Как можно скорее избавьтесь от рублей: стало известно, каким будет курс валют в апреле — осталось два дня, и все!

Эксперты в финансовых вопросах дали прогноз по поводу курса рубля в апреле, который наступит уже через пару дней.

Ничего оптимистичного в их прогнозах, увы, нет. Национальная валюта продолжит снижаться, но в какие-то дни будет отыгрываться.

Вспоминая о том, что апрель для рубля был традиционно хорошим месяцем, финансисты говорят, что на этот раз национальная валюта свои позиции так качественно, как раньше, не отыграет.