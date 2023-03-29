Как можно скорее избавьтесь от рублей: стало известно, каким будет курс валют в апреле — осталось два дня, и все!

Эксперты в финансовых вопросах дали прогноз по поводу курса рубля в апреле, который наступит уже через пару дней.
Ничего оптимистичного в их прогнозах, увы, нет. Национальная валюта продолжит снижаться, но в какие-то дни будет отыгрываться.
Вспоминая о том, что апрель для рубля был традиционно хорошим месяцем, финансисты говорят, что на этот раз национальная валюта свои позиции так качественно, как раньше, не отыграет.
«Апрель исторически является одним из самых благоприятных месяцев года для рубля. За последние 16 лет рубль в апреле 11 раз укреплялся к доллару, в среднем на 1,1 процента», — отметил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.
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По прогнозам, в апреле рубль будет торговаться в диапазоне 74–79 к доллару, 80–86 к евро и 10,7–11,4 к юаню.
Так что если вам нужна валюта, есть смысл купить ее в ближайшее время, чтобы избавиться от рубля.
По материалам 1prime.ru