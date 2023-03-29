Киркоров и Михайлов споют «удачные песни»

8 апреля вот уже в 12-й раз в Москве по традиции состоится большой весенний концерт «Удачные песни». Организатор мероприятия — радио «Дача».

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

На площадке «Live-арена» соберутся наши любимые исполнители: Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов, Таисия Повалий, Дима Билан, Слава, Денис Клявер, Анна Семенович, SHAMAN, Лариса Долина, Стас Костюшкин, Татьяна Буланова, Зара, Вадим Казаченко, Марина Федункив и многие другие. Музыканты подарят зрителям свои хиты и новые песни.