Завтра все будет по-другому: объявлен новый курс валют — таких цифр вы еще не видели

Евро и доллары

Евро и доллары. Фото: Global Look Press

Центробанк России установил стоимость валют на 30 марта.

Центральный банк России ежедневно устанавливает новый курс валют на следующий день. За основу берутся результаты торгов на Московской валютной бирже.

В эту среду, 29 марта, рубль значительно уступил евро и доллару. Завтра, 30 марта, в банках иностранную валюту будут продавать вот по такому курсу: доллар стал дороже на 38 копеек — 76,97 рубля, евро — на 71 копейку, 83,48 рубля.

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Но завтра, 30 марта, откроются новые валютные торги, и эти цифры, которых многие уже давно не видели, могут измениться.

Как предрекают аналитики, рубль продолжит дальнейшее снижение.

По материалам vnimanie.pro

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