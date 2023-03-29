Завтра все будет по-другому: объявлен новый курс валют — таких цифр вы еще не видели

Центральный банк России ежедневно устанавливает новый курс валют на следующий день. За основу берутся результаты торгов на Московской валютной бирже.

В эту среду, 29 марта, рубль значительно уступил евро и доллару. Завтра, 30 марта, в банках иностранную валюту будут продавать вот по такому курсу: доллар стал дороже на 38 копеек — 76,97 рубля, евро — на 71 копейку, 83,48 рубля.

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